В Нью-Йорке запретили отказываться от прививок по религиозным убеждениям

Власти американского штата Нью-Йорк запретили жителям отказываться прививать детей по религиозным соображениям, сообщает CNN.

Губернатор Эндрю Гуомо подписал соответствующий указ после вспышки кори. Его представители сообщили, что закон, против которого выступали религиозные группы и противники вакцин, вступает в действие немедленно: от школьных прививок теперь можно будет отказаться исключительно по медицинским причинам.

«Наука говорит ясно: прививки безопасны и эффективны, и это лучший способ спасти наших детей. Администрация предприняла решительные шаги против вспышки кори и продолжит бороться с этой угрозой общественному здоровью (...) Я уважаю свободу вероисповедания, но здоровье детей — наша первоочередная задача», — говорится в заявлении на официальном сайте штата.

Сообщается, что эпидемия кори наблюдается в Нью-Йорке уже более восьми месяцев. Известно о 800 случаях заболевания и о том, что инфекция затронула четыре других штата.

Основными противниками такого решения властей стали общины ортодоксальных иудеев. В их среде бытует распространенное заблуждение, согласно которому прививки вызывают у детей аутизм. Их члены, к тому же, часто путешествуют в Израиль, где корь распространена больше, чем в Соединенных Штатах.

В марте сообщалось, что в Италии детям, не прошедшим обязательную вакцинацию, запретили посещать детские сады и школы.

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