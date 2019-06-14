Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Россиянина обвинили в убийстве сорокалетней давности
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
Извращенец подглядывал за женщинами в туалете и попал на видео
Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Алена Делона госпитализировали
Новости партнеров

В Нью-Йорке запретили отказываться от прививок по религиозным убеждениям

Перейти в «Мою Ленту»

Власти американского штата Нью-Йорк запретили жителям отказываться прививать детей по религиозным соображениям, сообщает CNN.

Губернатор Эндрю Гуомо подписал соответствующий указ после вспышки кори. Его представители сообщили, что закон, против которого выступали религиозные группы и противники вакцин, вступает в действие немедленно: от школьных прививок теперь можно будет отказаться исключительно по медицинским причинам.

«Наука говорит ясно: прививки безопасны и эффективны, и это лучший способ спасти наших детей. Администрация предприняла решительные шаги против вспышки кори и продолжит бороться с этой угрозой общественному здоровью (...) Я уважаю свободу вероисповедания, но здоровье детей — наша первоочередная задача», — говорится в заявлении на официальном сайте штата.

Сообщается, что эпидемия кори наблюдается в Нью-Йорке уже более восьми месяцев. Известно о 800 случаях заболевания и о том, что инфекция затронула четыре других штата.

Основными противниками такого решения властей стали общины ортодоксальных иудеев. В их среде бытует распространенное заблуждение, согласно которому прививки вызывают у детей аутизм. Их члены, к тому же, часто путешествуют в Израиль, где корь распространена больше, чем в Соединенных Штатах.

В марте сообщалось, что в Италии детям, не прошедшим обязательную вакцинацию, запретили посещать детские сады и школы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Amid measles outbreak, New York ends religious exemptions for vaccines
В Европе детям без прививок начали запрещать ходить в школу
Тысячи украинцев заболели корью
Другие материалы рубрики
Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
19:30Сегодня

«Исламское государство» поставило женщин под ружье

20:01Сегодня

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

18:03Сегодня

Мужчина воссоединился с семьей спустя 40 лет разлуки

Мир00:01 4 июня

Поднебесная сотня

Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
19:08Сегодня

Еще один штат США легализовал эвтаназию

18:17Сегодня

Команда японского танкера рассказала о повредивших его «летающих объектах»

16:38Сегодня

Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Мир00:03 3 июня

«Не все евреи умные»

Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
13:57Сегодня

Турция обвинила США в нарушении договора по Сирии

17:58Сегодня

Россия обвинила США в иранофобии

16:42Сегодня

Осужденная в Кувейте россиянка рассказала о поддержке из США и болезнях

Россия
«Выводили на улицу и сжигали дома»
130 тысяч переселенцев, голод и смерть: какой ценой создавалось Рыбинское водохранилище
«Целую неделю хоронили школьников»
 
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами
Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами
Стало известно о службе командира сгоревшего SSJ-100 в ФСБ
Все материалы
Мир
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
«Исламское государство» поставило женщин под ружье
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Мужчина воссоединился с семьей спустя 40 лет разлуки
Команда японского танкера рассказала о повредивших его «летающих объектах»
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Молдавская оппозиция согласилась уступить Додону
Белоруссия отказалась быть придатком другой страны
МИД Украины пригрозил России новыми санкциями
В Латвии переименовали школу имени Пушкина
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Банк России снизил ключевую ставку
Пожилые мужчины в России переключились на «женские» профессии
Сбербанк покончил с мошенниками
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Владимир ПутинПутин уволил генералов после скандала с делом Голунова
Об этом лично просил глава МВД. Расследование продолжается
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский учитель сел за сексуальное насилие над мальчиками в детском лагере
Пойманного ФСБ украинского капитана отпустили на свободу
Отец офицера ФСБ из расследования Голунова открестился от его ареста
Стало известно о богатствах сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Млечный Путь пережил столкновение
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Найден способ предотвратить инфаркты и инсульты
Ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету
Все материалы
Спорт
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Названы самые дорогие футболисты российского чемпионата
20-летняя российская шахматистка сыграет в матче за титул чемпионки мира
Сторона Мамаева пожаловалась на прокурора
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
Раскрыта еще одна скрывавшая положительные допинг-пробы страна
Российского сноубордиста застрелили в США
Все материалы
Культура
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Найден сбежавший кот Алибасова
Алена Делона госпитализировали
Паук из «Коррозии металла» снова устроил пьяную езду
В сети появилось видео с извинениями Джона Сноу за финал «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Депутат попросил проверить дело журналиста с похожей на Голунова историей
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения
В Москве произошел массовый сбой геолокации
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Тучные женщины арендовали автобус и прокатились в нижнем белье по центру города
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Единственную красавицу в семье Кардашьян уличили в несоблюдении гигиены
Все материалы
Путешествия
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Граната парализовала работу аэропорта
Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Пассажир оставил записку в туалете самолета и угодил в тюрьму на всю жизнь
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра
Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной
Преступник отсидел в тюрьме 50 лет и захотел обратно
Медведь схватил заснувшего в машине американца
Все материалы
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Украинцы бросились скупать жилье за рубежом
Названы самые популярные города России для временного проживания
Найдена самая дорогая недвижимость мира
Все материалы