Туристка спасла бездомного щенка и умерла от бешенства

Туристка из Норвегии спасла бездомную собаку во время отдыха на Филиппинах и скончалась от бешенства. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали родственники погибшей Биргитте Каллестад, 24-летняя девушка увидела щенка на обочине, когда каталась с друзьями на мопедах. Она подобрала пса с улицы и увезла в жилье, которое они снимали. Затем Каллестад отмыла щенка, и вся ее компания играла с ним на протяжении отдыха.

По словам ее семьи, у всех, кто резвился с псом, были небольшие укусы и царапины от него, но они казались настолько маленькими, что никто не придавал им значения.

Когда Каллестад вернулась домой в Норвегию, она резко почувствовала себя плохо: сперва ее мучили головные боли и лихорадка, а затем галлюцинации и мышечные спазмы.

Девушку увозили в больницу несколько раз, и врачи пытались диагностировать заболевание, однако никто до последнего не связывал симптомы с укусом собаки. Спустя некоторое время один из докторов заподозрил, что это бешенство, и направил анализы в Управление общественного здравоохранения Швеции. Его диагноз подтвердился, но врачи не успели спасти жизнь норвежки: она скончалась через два дня.

Ни Каллестад, ни ее друзья не были привиты от бешенства, поскольку такой вакцины нет в списке необходимых прививок перед поездкой на Филиппины. «Мы боимся, что это может случиться с кем-то еще, и хотим, чтобы эта вакцина была включена в обязательную программу для мест, в которых туристы могут заразиться бешенством. Если нам удастся этого достичь, то смерть нашей дочери будет не напрасна», — прокомментировали потерю родители Каллестад.

В сентябре 2018 года новорожденная девочка из Бразилии пережила семь укусов смертельно опасного скорпиона. Мать не заметила, что членистоногое сидело в подгузнике, и надела его на младенца. Девочка обмякла и у нее изо рта пошла пена. Мать отвезла ее к врачу, где ей ввели шесть доз противоядия. Это спасло ребенка от смерти.

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