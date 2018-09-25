Девочка трех дней от роду пережила укусы смертоносного скорпиона

В Бразилии новорожденный ребенок пережил семь укусов смертельно опасного скорпиона. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Баия на востоке страны. 25-летняя Фернанда Фереррия (Fernanda Ferreria) искупала свою трехдневную дочь Софию и поменяла ей подгузник, не заметив, что в него пробрался скорпион вида Leiurus quinquestriatus, также известный как смертельный охотник. После укуса ребенок обмяк, а у него изо рта пошла пена. Фернанда схватила дочь и немедленно отвезла ее в больницу. «Она не хотела есть и с трудом дышала. Я решила, что у нее рефлюкс», — позже объяснила мать.

Врачи расстегнули подгузник и увидели в пупке Софии скорпиона, успевшего укусить девочку семь раз. Ей немедленно вкололи шесть доз противоядия. Педиатр Камила Миранте (Camila Mirante) призналась, что была в шоке от увиденного: «Как же я испугалась, когда сняла памперс и увидела скорпиона! Я запаниковала и поняла, что слишком сильно боюсь трогать это существо, поэтому убирать его пришлось охраннику».

София провела три дня в реанимации, затем ее перевели в обычную палату. Три недели спустя ее выписали, ребенок полностью выздоровел.

Фернанда призналась, что они с мужем были уверены, что ребенок погибнет. Женщина считает, что скорпион пробрался в дом через трубы, и теперь отказывается туда возвращаться. Вместе с мужем и двумя другими детьми они временно переселились к родственникам.

«Тот факт, что София выжила, и у нее нет никаких осложнений, значит, что она должна быть здесь, и что она подарок от бога. Мой ребенок — это чудо господне», — заявила мать. Врачи также считают, что вероятность выжить была очень низка, однако тот факт, что ребенку ввели противоядие в течение двух часов после укуса, спасло его.

Смертельный охотник является самым опасным скорпионом Бразилии. В 2017 году от его укуса умерли 184 жителя страны.

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