Туриста убило камнем при посещении чуда света

Туриста из Италии убило камнем при посещении достопримечательности в Иордании. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент случился на территории древнего города Петра, который считается одним из новых чудес света. Когда 32-летний мужчина прогуливался по достопримечательности, от скалы откололся камень и упал ему на голову.

В результате случившегося турист скончался на месте. Как заявили в администрации по развито туризма Петры, причиной падения куска скалы могли стать сильные дожди.

В ноябре 2019 года турист упал с 80-метрового тайского водопада и разбился насмерть, когда делал селфи. 33-летний француз Бастьен Пальмир зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи. Пока Пальмир искал ракурс для хорошего снимка, он поскользнулся и разбился об острые камни в воде.

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