Полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу и попал на видео

Полицейский открыл стрельбу по нарушившему карантин серферу в Коста-Рике. Видео инцидента в понедельник, 30 марта, публикует record.pt.

На записи видно, как сотрудник полиции прогоняет с пляжа серфера, нарушившего карантин во время пандемии коронавируса. При этом он несколько раз стреляет в сторону беглеца, но тому удается увернуться. На заднем плане видно еще одного серфера, спасающегося бегством.

Как отмечает издание, этот вид спорта, как и другие, был временно запрещен в латиноамериканской стране из-за распространения вируса, однако по сей день находится немало нарушителей, которые залезают в воду, несмотря на патрулирующих пляжи стражей порядка.

Ранее сообщалось, что туристку из Британии арестовали за купание в бассейне в отеле на Тенерифе, запрещенное из-за коронавируса. Полицейскому пришлось нырять за нарушительницей и заставлять ее выбраться из воды.

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