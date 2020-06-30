Предсказано продление курортного сезона в России до зимы

Эксперты в сфере туризма согласны с заявлением вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о том, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Об этом пишет TourDom.ru.

Предсказывается, что во второй половине осени, в октябре и ноябре, загрузку туристической инфраструктуры обеспечат те путешественники, которые из-за вспышки заболевания пропустили свой отдых в период с апреля по июнь.

«В июле-августе эти люди, как правило, не приезжают: для кого-то слишком жарко, для кого-то дорого. Поэтому они поедут, скорее всего, осенью», — предположил гендиректор одного из санаториев в Сочи Дмитрий Богданов. По его словам, большинство отечественных объектов размещения готовы к приему клиентов вплоть до самых поздних дат.

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В то же время управляющий компанией сети «Ателика» Алексей Высоканов считает, что в продлении курортного сезона до ноября «особого смысла нет». «А вот в октябре погода еще хорошая и в Анапе, и в Крыму. И к работе до этих сроков мы начали готовиться уже давно, пару месяцев назад», — сообщил он.

30 июня в сети появилось видео гигантских очередей и пробок в Сочи после начала курортного сезона. На размещенных кадрах запечатлено скопление автомобилей на въезде в город, а также столпотворение отдыхающих около объектов размещения.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.

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