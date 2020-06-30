Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео

В сети появилось видео гигантских очередей и пробок в Сочи после начала курортного сезона на фоне пандемии коронавируса. Происходящее в регионе сняли очевидцы, ролик опубликовал «Московский комсомолец».
На размещенных в сети кадрах запечатлено скопление автомобилей на въезде в город, а также столпотворение отдыхающих около объектов размещения. «А как же коронавирус? Полтора метра, друзья! Где маски?» — слышны за кадром комментарии автора записи.
26 июня сообщалось, что санатории на курортах Сочи после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отказались принимать российских туристов — многие объекты размещения с медицинской лицензией требуют от клиентов справки об отсутствии COVID-19 и чистом эпидокружении, в то время как путешественники в большинстве случаев не готовы их предъявить.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.