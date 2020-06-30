Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России

Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, средняя цена недельного тура по отечественным направлениям составляет на данный момент около 25-30 тысяч рублей на двоих, с учетом расходов на транспорт и проживание.

При этом в настоящее время, заметил собеседник издания, многие туристические компании предлагают клиентам перебронировать ранее приобретенные зарубежные туры на поездки внутри страны. «Это делается в том случае, если человек хочет отдохнуть сейчас. Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно», — пояснил он.

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Кроме того, стало известно о падении стоимости авиабилетов по некоторым маршрутам. Так, согласно данным «Туту.ру», цена билетов из Москвы в Симферополь и обратно по сравнению с прошлым годом упала на 27 процентов и составила 10,8 тысячи рублей, направление Москва — Сочи подешевело на 34 процента до отметки в 8,5 тысячи рублей, а перелет из столицы в Анапу — на 39 процентов, до 7,9 тысячи рублей.

29 июня сообщалось, что российские туристы ринулись по одному направлению к морю — туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи на фоне пандемии коронавируса. Так, по информации туристических компаний, запросы на отдых в регионе начали массово поступать сразу после 21 июня, когда в Краснодарском крае были сняты карантинные меры.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе начинают работу санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон будет функционировать в России с 1 июля.

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