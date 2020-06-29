Россияне массово ринулись по одному направлению к морю

Российские туристы ринулись по одному направлению к морю — туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Так, по информации туристических компаний, запросы на отдых в регионе начали массово поступать сразу после 21 июня, когда в Краснодарском крае были сняты карантинные меры. В первую очередь отдыхающие бронируют заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона.
Эксперты подчеркивают, что число продаж туров превышает показатели в аналогичный период прошлого года. Предполагается, что если отдых за границей останется для россиян по-прежнему недоступен из-за введенных на фоне распространения инфекции ограничений, рост спроса может продолжиться.
Отмечается, что всплеску популярности курорта способствовали такие факторы, как открытие объектов размещения разной вместимости, объектов туристического показа, точек общепита, а также отмена новых правил при заезде в местные санатории — в частности, необходимости предъявлять справки об отсутствии COVID-19.
27 июня сообщалось, что в этом году на черноморском побережье больше всего подорожали четырех- и пятизвездочные отели. Они пользуются спросом у обеспеченных россиян, которые из-за пандемии коронавируса не смогли отправиться на отдых за границу.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.