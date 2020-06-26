Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

Санатории на курортах Сочи после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отказались принимать российских туристов. О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».

По информации издания, многие объекты размещения с медицинской лицензией требуют от клиентов справки об отсутствии COVID-19 и чистом эпидокружении, в то время как сами путешественники в большинстве случаев не готовы их предъявить.

«Нас ведь никто не предупреждал. (...) По прилете нам сказали, что не пустят, пока не сдадим анализы — но где их можно сдать?» — отметила жительница Подмосковья, прибывшая на курорт с семьей и не допущенная в санаторий.

Как пишет издание, большинство россиян не знают о необходимости предъявить соответствующие документы, а также не владеют информацией о том, где по месту жительства можно сдать тест или получить специальные свидетельства.

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При этом председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Богданов заявил, что все объекты размещения заранее информируют постояльцев о новых правилах заезда. «Всем сообщаем! Каждому отправляем информацию при обращении к нам. Но — не прочли, не услышали, решили, что проскочат...» — пояснил он, подчеркнув, что изменения действуют только в санаториях и не относятся к отелям, гостевым домам и объектам частного сектора.

9 июня в Ассоциации туроператоров России разъяснили, какие требования необходимо выполнить туристам, чтобы отдохнуть на отечественных курортах в условиях пандемии коронавируса. Так, им следует сдать тест и получить справку об отсутствии COVID-19, а также получить сведения об эпидобстановке — обратиться в поликлинику по месту жительства либо на горячую линию Роспотребнадзора в своем регионе.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.

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