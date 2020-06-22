Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео

В Сочи двое мужчин получили тяжелые травмы после жесткого падения при полете с парапланом. Видео инцидента в понедельник, 22 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как пассажир с инструктором отправился осматривать горные достопримечательности на курорте Красная Поляна. Однако параплан не смог набрать нужную высоту и после короткого пролета рухнул на землю.

По данным портала «Кубанские новости», после падения с шестиметровой высоты инструктор попал в больницу с множественными переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Пассажир, также получивший закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, впал в кому, он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что во Франции два парапланериста столкнулись в небе и упали на деревья с полуторакилометровой высоты. Оба мужчины выжили и не получили серьезных травм.

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