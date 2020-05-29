Парапланеристы после столкновения упали с высоты полутора километров и выжили

Два парапланериста столкнулись в небе вблизи озера Эгебелет во французском департаменте Савойя и упали на деревья. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летний Себастьян Уатье (Sebastien Watier) пять лет занимается мотопланеризмом и год — парапланеризмом. Во время полета 22 мая он столкнулся с другой парапланеристкой и упал с высоты 1,4 километра на деревья. Нательная камера Уатье запечатлела момент, когда он понял, что женщина приближается к нему сзади. Слышно, как он выругался по-французски, попытался обрести контроль над своим запутавшимся парапланом и раскрыть запасное крыло.

Упав, Себастьян повис на дереве на высоте пяти метров и потерял сознание на десять минут.

В результате произошедшего оба парапланериста не получили серьезных травм. Уатье рассказал, что в столкновении виноваты оба, так как не уделили должного внимания воздушным потокам.

Ранее сообщалось, что в американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, парашютисты получили тяжелые травмы после падения с неисправным парашютом. Мужчины совершали прыжок в тандеме с высоты трех тысяч метров.

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