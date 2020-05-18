Очевидец снял на видео падение парашютистов с неисправным парашютом

В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, парашютисты получили тяжелые травмы после падения с неисправным парашютом. Об этом сообщает издание Unilad.

Двое мужчин совершали прыжок в тандеме с высоты трех тысяч метров. «Они кувыркались кругами то вниз головой, то из стороны в сторону секунд 20 или 30, — рассказала жительница города, снявшая инцидент на видео. — Потом открылся второй парашют, и они начали крутиться, но перестали кувыркаться».

Другой очевидец утверждает, что первоначально счел происходящее трюком. «Но когда они стали приближаться к земле, мы поняли, что происходит что-то не то, потому что падение было слишком быстрым», — пояснил он.

Парашютисты приземлились на дерево во дворе жилого дома и, сломав ветку, упали на землю. Когда прибыли медики, оба пострадавших были в сознании. Их доставили в больницу на вертолете в критическом состоянии.

В 2019 году сообщалось, что в Канаде 30-летняя парашютистка осталась жива после падения с высоты около 1,5 тысячи метров. Ни основной, ни запасной парашюты не раскрылись, и она упала в лесистой местности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!