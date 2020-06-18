Вылетавший из аэропорта самолет столкнулся с другим лайнером и застрял под ним

Самолет авиакомпании Flybe случайно столкнулся с другим припаркованным лайнером и застрял под ним. Снимки и подробности инцидента публикует Fox News.

По информации издания, воздушное судно Bombardier Q400, хранившееся в аэропорту шотландского города Абердин, готовилось к вылету и во время руления задело стоявший на месте Embraer 145 авиакомпании Loganair.

На снимках с места происшествия видно, что инициировавший столкновение самолет «нырнул» под турбину Embraer 145, расположенную в хвостовой части.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Авиакомпании продолжают расследовать случившееся.

Ранее в июне в аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолета. Столкновение воздушных судов, следующих рейсами Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград, произошло при рулении. Пострадавших нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!