Самолет за 275 миллионов долларов врезался в Boeing в аэропорту и повредился

Самолет авиакомпании British Airways стоимостью 275 миллионов долларов врезался в припаркованный лайнер Emirates в аэропорту Дубая. Снимки и подробности инцидента публикует The Sun.

По информации издания, Airbus A350 должен был лететь в Лондон с грузом и во время руления задел хвостовой частью фюзеляжа левый стабилизатор Boeing 777. В результате оба самолета оказались повреждены и были временно выведены из эксплуатации для устранения неполадок.

Спустя несколько часов после инцидента пользователи социальных сетей начали публиковать фотографии столкнувшихся лайнеров с шуточным хештегом #stay2metresapart («соблюдайте дистанцию два метра» — прим. «Ленты.ру»).

В марте пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways столкнулся с лайнером бизнес-класса и снес ему хвост. Прилетевший из Бангкока Airbus A330 совершил наезд на припаркованный Gulfstream IV во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления.

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