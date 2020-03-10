Пассажирский самолет снес хвост бизнес-джету на взлетной полосе

Пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways случайно столкнулся с бизнес-джетом и снес ему хвост. Об этом сообщается в Twitter портала Jacdec News.

Инцидент произошел в аэропорту города Вьентьян, Лаос. Прилетевший из Бангкока Airbus A330 совершил наезд на припаркованный Gulfstream IV во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления.

В результате инцидента было повреждено левое крыло самолета Thai Airways, а лайнер бизнес-класса лишился задней части фюзеляжа. Информации о пострадавших нет.

В ноябре 2019 года в Международном аэропорту Сан-Антонио в американском штате Техас столкнулись два бизнес-джета Cessna Citation. Один из самолетов был припаркован на стоянке аэропорта после прибытия из города Новый Орлеан, штат Луизиана. В него врезался другой бизнес-джет, который случайно начал движение вперед.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!