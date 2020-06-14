Два самолета столкнулись в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Столкновение воздушных судов, следующих рейсами Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград, произошло при рулении.

Пострадавших нет, воздушная гавань работает в штатом режиме.

Ранее сообщалось, что молния ударила в российский пассажирский самолет во время полета. Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июня. Известно, что разряд попал в воздушное судно Embraer 170 авиакомпании «Сибирь», следовавшее по маршруту из Москвы в Ульяновск, во время обхода грозовых облаков.

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