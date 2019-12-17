Продажи Sukhoi Superjet провалились

Продажи Sukhoi Superjet 100 провалились — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), являющаяся производителем SSJ100, не смогла выполнить план и за год и продать 20 самолетов. По состоянию на середину декабря она поставила только один самолет, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эксперты утверждают, что причинами стали отсутствие сервисных центров и имиджевые потери. Последние связаны с катастрофой 5 мая 2019 года в Шереметьево. Тогда самолет загорелся при приземлении, в результате чего погиб 41 человек.

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Хотя пока поставлен только один борт, ГСС еще может успеть нарастить обороты. Так, в ближайшие дни возможна поставка пяти бортов «Аэрофлоту». Согласно документации тендера на лизинг, объявленного авиаперевозчиком, все самолеты необходимо поставить в декабре 2019-го — январе 2020 года. Тендер проводится в рамках соглашения от сентября 2018 года о поставке 100 самолетов.

Кроме того, «Аэрофлот» собирается до конца декабря разместить еще один тендер на пять самолетов и подписать с исполнителем контракт, сообщает РБК со ссылкой на источники. Самолеты по двум контрактам планируется поставить по схеме: шесть — в 2019 году, еще четыре — в 2020-м. Также один SSJ100 до конца года может получить авиакомпания «Северсталь».

В апреле стало известно, что ГСС планирует за год поставить 20-25 SSJ100. Из отчетности компании следует, что она скорректировала планы и нацелилась на поставку 16 самолетов. Однако даже если все вышеперечисленные поставки удастся осуществить в 2019 году, производителю все равно не удастся выполнить план.

В 2019 году Sukhoi Superjet столкнулся с отказом со стороны иностранных эксплуатантов. В феврале от российских самолетом отказалась ирландская CityJet. В августе появилась информация, что ее примеру последовал последний зарубежный эксплуатант — мексиканская Interjet (в ГСС данные опровергли). Затем стало известно о срыве сделки по продаже SSJ100 в Африку. В Минпромторге России тогда уточнили, что сделка не сорвалась, а заморожена из-за нехватки финансирования.

С другой стороны, осенью 2019 года стало известно о заинтересованности норвежского лоукостера Norwegian Air Shuttle в поставках самолетов. Кроме того, в ходе фестиваля авиации Teknofest в Стамбуле были достигнуты предварительные договоренности о поставках российских бортов в Турцию.

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