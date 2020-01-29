Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», вылетевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц. Об этом говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

Капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. Приземление прошло успешно, пострадавших нет. Авиакомпания отправит пассажиров в пункт назначения резервным бортом.

В августе 2019 года в ходе рейса самолета А321 компании «Уральские авиалинии» произошла аварийная ситуация: во время взлета в оба двигателя попали птицы, это стало причиной возгорания. Экипаж самолета, которым командовал Дамир Юсупов, смог посадить самолет на кукурузное поле.

Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Юсупову и пилоту Георгию Мурзину президентским указом присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества.

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