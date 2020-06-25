Турист захотел прокатиться на параплане в Сочи и умер

Турист, упавший с параплана в Сочи, умер в больнице. Об этом в четверг, 25 июня, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 20 июня на территории поселка Красная Поляна. 38-летний мужчина обратился к местному предпринимателю с просьбой прокатить его на параплане, однако во время взлета крыло аппарата сложилось, и он столкнулся со склоном горы.

После падения с высоты инструктора и пассажира доставили в больницу, где последний впал в кому и через несколько дней скончался. Второму мужчине, получившему множественные травмы и переломы, продолжают оказывать помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, приведшей к смерти человека.

Ранее в сети было опубликовано видео падения параплана. На кадрах видно, как двое мужчин отправились осматривать горные достопримечательности курорта, однако параплан не смог набрать нужную высоту и после короткого пролета рухнул на землю.

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