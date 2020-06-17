Раскрыта опасность отдыха дикарем в России

Отдых дикарем в России во время пандемии коронавируса назвали опасным. В частном секторе бывают проблемы с санитарной обстановкой, поскольку гостевые дома никем не проверяются, заявила «Интерфакс» исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, в условиях пандемии серый сегмент отрасли оказался в выигрыше, поскольку хозяева домов не платят налоги, и на них не распространяются требования Роспотребнадзора, что создает риск заражения постояльцев. «Как там соблюдаются меры безопасности или социальная дистанция, мы с вами прекрасно знаем», — отметила Ломидзе.

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Она добавила, что туристам проще поехать в частный сектор, поскольку для них это дешевле, и никто не требует справок об отсутствии коронавируса.

«Но мое личное мнение — отдыхать там небезопасно. Периодически возникали вопросы с антисанитарией и до введения жестких требований Роспотребнадзора», — сказала исполнительный директор АТОР.

Ломидзе подчеркнула, что в случае, если в курортных регионах изменится эпидемиологическая ситуация, ответственен за это будет именно частный сектор. Но пострадают «добросовестные налогоплательщики, занятые в сфере туризма». «Надо соблюсти симметрию, потому что для государства важны и безопасность туристов, и те структуры, которые обеспечивают эту безопасность и платят налоги», — подытожила эксперт.

Ранее Майя Ломидзе рассказала о возможности отдыха дикарем на российских курортах во время пандемии. По ее словам, туристы смогут путешествовать самостоятельно, но при этом им следует учитывать ограничения, введенные в тех или иных регионах.

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