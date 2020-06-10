Оценена возможность отдыха дикарем в России во время пандемии

Отдых дикарем на российских курортах возможен, однако туристам следует учитывать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в тех или иных регионах. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Что касается отдыха в частном секторе, конечно, такая возможность остается, но не сейчас, а чуть попозже, когда ограничения будут сняты окончательно», — оценила собеседница газеты.

По ее словам, к примеру, на Кубань в настоящее время могут проехать только прописанные там граждане или те, кто собирается пройти санаторно-курортное лечение. «Нам звонил один человек. (...) Его не пустили. Он был владельцем недвижимости в районе Сочи. Дом там. Но прописки не было», — рассказала представительница АТОР.

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9 июня Ломидзе заявила, что российским туристам необходимо выполнить ряд требований, чтобы отдохнуть на отечественных курортах в условиях пандемии коронавируса. В частности, по ее словам, путешественникам в обязательном порядке следует приезжать с полным комплектом необходимых документов.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

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