Россияне массово скупили туры по четырем направлениям

Российские туристические компании зафиксировали резкий рост спроса отечественных путешественников на туры внутри страны после снятия ряда ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет TourDom.ru.

В частности, по данным портала, россияне массово скупили путевки по таким четырем направлениям, как Сочи, Анапа, Калининград, Симферополь. «Мы на волне. Доставляем самолеты», — сообщил источник в одном из туроператоров, добавив, что за последние сутки по этим маршрутам было реализовано около восьми тысяч туров.

Прогнозируется также, что, если ситуация с распространением инфекции продолжит стабилизироваться, показатели компаний постепенно достигнут уровня прошлого курортного сезона — число бронирований увеличивается «день ото дня».

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16 июня сообщалось, что российские туристы принялись скупать билеты на самолет и резко устремились в отпуска. После отмены ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса, туристы активно приступили к бронированиям. За первые десять дней июня они приобрели больше авиабилетов, чем за весь май.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

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