Россияне резко устремились в отпуска

Российские туристы принялись скупать билеты на самолет и резко устремились в отпуска. Об этом свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается, после отмены ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса, туристы активно приступили к бронированиям. За первые десять дней июня они приобрели больше авиабилетов, чем за весь май.

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Статистика свидетельствует о том, что большинство туристов не хочет откладывать поездки: 86,5 процента бронирований были совершены с датой вылета в текущем месяце, 64 процента из которых — уже через неделю. Более четверти (27 процентов) заказов оформлялись с вылетом через 8-30 дней, еще девять процентов — через два-три месяца.

Самыми популярными направлениями у россиян оказались столицы регионов и курортные города: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала.

Основными городами вылета, откуда приобретались билеты, стали Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи, Махачкала, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Самыми популярными вариантами оказались Крым, Краснодарский край и природные зоны Сибири.

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