Названо самое выгодное время для поездки в Сочи

Самым выгодным временем для отдыха в Сочи в 2020 году для российских туристов назвали старт сезона. Об этом порталу Ассоциации туроператоров России рассказал гендиректор санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

По его словам, ехать на курорт можно уже прямо сейчас. «При покупке тура экономия составит до 15-20 тысяч рублей на семью. Сейчас в Сочи уже открыты летние кафе, набережные и пляжи, в том числе, пляжи санаториев», — пояснил эксперт.

Так, к примеру, в июне стоимость отдыха в сочинских санаториях начинается в среднем от 2,4 тысячи рублей на человека в сутки. Богданов предполагает, что цены на объектах размещения могут вырасти в случае высокого спроса в пиковые даты на определенные категории номеров.

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9 июня стало известно о том, что каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавируса планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, некоторые россияне собираются провести отпуск в Краснодарском крае. Менее популярны природные зоны Сибири.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в России начнется 1 июля.

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