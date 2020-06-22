Названы сроки открытия всех популярных туристических направлений России

Все популярные туристические направления России будут открыты для путешественников к началу июля. Такие сроки назвала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает агентство «Прайм».

Она выразила надежду на дальнейшее постепенное снятие ограничений на фоне пандемии коронавируса. «К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — уточнили в Ростуризме.

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Ранее Догузова уже заявляла, что курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. По ее словам, первый месяц лета ушел на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры. При этом, Догузова отмечала, что в целом ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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