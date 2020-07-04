Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым

Стоимость самостоятельного проживания в Крыму этим летом для семьи из трех-четырех человек с детьми составит до 30 тысяч рублей за восемь-десять дней в зависимости от города. Такую оценку дал сервис Tvil.ru, сообщает РИА Новости.

Аренда комнаты в мини-отеле или гостевом доме в Севастополе в среднем будет стоить 19,4 тысячи рублей за десять ночей, в Евпатории ― 25 тысяч рублей за десять ночей. Восемь ночей в Ялте обойдутся путешественнику в 30 тысяч, в Судаке ― 21 тысячу. Цены указаны только за жилье, без дороги и питания.

Директор по развитию и коммуникациям сервиса Оксана Шустикова отметила, что спрос на внутренний туризм полностью восстановился, в июле ожидается 30-50-процентный рост бронирований по сравнению с прошлым годом. При этом арендодатели в этом году повысили цены на 15-30 процентов из-за изменения условий проживания, которые должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

Шустикова добавила, что владельцы гостиниц создают туристический ажиотаж, говоря, что россиянам надо успеть отдохнуть до второй волны коронавируса. «Пока сложно понять, бронировать сейчас или лучше подождать», ― сказала эксперт.

Ранее опрошенные «Интерфаксом» эксперты связали увеличение цен на поездки в Крым с попыткой заработать на гражданах, которые в условиях эпидемии не могут выехать за пределы страны. Также значительно вырос спрос на аренду жилья, и на это среагировали собственники. Туропрераторы предупредили, что цены не снизятся, пока не уменьшится ажиотаж.

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