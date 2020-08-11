Купающаяся в Черном море туристка рассмешила отдыхающих внешним видом

Купающаяся в Черном море туристка рассмешила отдыхающих своим внешним видом. Кадры с побережья опубликованы в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно женщину, плавающую в море в маске и головном уборе.

«Коронавирус не пройдет! Не забывайте использовать средства защиты», — написал автор видео, отметив, что оно было снято на одном из пляжей в черте города.

Пользователи в комментариях написали, что видео рассмешило их. «Это уже не лечится», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Местные жители принялись выкладывать в социальных сетях видео с девушками, появляющимися в купальниках на центральных улицах и в кафе с требованием привлечь их к ответственности.

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