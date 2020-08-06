Раскрыты пять самых популярных у россиян курортов в августе

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» раскрыли пять самых популярных у россиян курортов в августе. Ими оказались Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта, передает РБК.

Пользователи практически «не проявляли интереса» к зарубежным направлениям.

Самым популярным российским направлением, не связанным с морем и пляжным отдыхом, оказался Санкт-Петербург. Также в топ туристических городов вошли Москва, Кисловодск (Ставропольский край) и Белокуриха (Алтайский край).

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При оценке интереса туристов к курортным городам учитывались переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов в результате поиска отелей на август.

Ранее стало известно, что одним из самых востребованных российских курортов в августе оказался Крым — загрузка отелей на полуострове достигла 90 процентов. В то же время, в июле она достигала 95-100 процентов, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.