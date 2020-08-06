Еще один российский курорт побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму впервые зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом за сутки, это рекордный показатель с начала пандемии. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает «Интерфакс».

Согласно данным, опубликованным на странице главы республики Сергея Аксенова во «ВКонтакте», накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 16 случаев при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц.

Отмечается, что ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 4 июля — 38 инфицированных за сутки.

По обновленной информации, всего в Крыму с начала пандемии зафиксировано 1386 случаев заболевания COVID-19. Из больниц при этом выписаны 986 выздоровевших пациентов, 16 носителей инфекции скончались.

Еще один курорт на юге России побил рекорд по числу инфицирований 3 августа — в Краснодарском крае за сутки вирус подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru