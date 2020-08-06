Выявлены регионы России с самым подорожавшим при пандемии отдыхом

Отдых и туристические услуги в ряде российских регионов на фоне пандемии коронавируса подорожали на четверть. Об этом пишут «Известия».

В частности, самый значительный рост цен был зафиксирован в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае. К примеру, стоимость размещения в местных гостиницах увечилась на 15-25, 5-20, 5-20, 20 и 7-10 процентов соответственно.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, в целом подорожание отдыха наблюдается повсеместно — и, к примеру, цены в Крыму, Сочи, Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами ведущих отелей Турции и других стран. Предполагается, что это связано либо с реальным высоким спросом на некоторые направления, либо с попыткой турбизнеса перестраховаться после длительного периода простоя.

При этом около половины опрошенных изданием регионов заявили, что ожидают существенного снижения доходов от туризма в текущем году.

Кроме того, отмечается, что в ряде субъектов страны прайсы остались на уровне прошлогодних. Так, в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Костромской областях, Ханты-Мансийском автономном округе изданию сообщили, что местные объекты размещения не намерены взвинчивать стоимость.

В свою очередь в Ростуризме, Ассоциации туроператоров России и Ассоциации развития внутреннего туризма ситуацию с показателями туристического сектора за полугодие, ростом цен на услуги и прогнозом доходов отрасли на этот год не прокомментировали.

3 августа гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян предсказал окончание «ценовой вакханалии» на курортах России. По его словам, это может произойти благодаря открытию границы с Абхазией — российские отельеры были вынуждены после этого значительно уменьшить стоимость номеров, в результате рост цен может окончиться и вернуться к прежнему уровню.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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