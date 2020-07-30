Россиянка отдохнула на российском курорте и описала отпуск словами «дыра еще та»

Российские туристы поделились впечатлениями после отпуска на отечественных курортах во время пандемии коронавируса. Комментарии путешественников опубликовал NGS.ru

В частности, некоторые отдыхающие пожаловались на недостатки туристической инфраструктуры в Крыму и Краснодарском крае — отсутствие качественного дорожного покрытия и освещения, грязь, чрезмерное число туристов, «разруху» и низкий уровень сервиса.

«Прилетели вчера с подругой из Анапы. Дыра еще та, простите, местные жители, но развития ноль, голимая РСФСР», — описала отпуск Наталия Бабикова из Екатеринбурга. При этом, по ее словам, в регионе «нормальные цены», открыты для посещения многочисленные точки общепита и развлекательные заведения, однако «море вонючее». «Была впервые на Черном море, дай бог, больше в жизни не поеду!» — заключила она.

Вдобавок россияне, отдохнувшие в краснодарской Джубге, заметили, что за последние пару десятков лет на курорте «особо ничего не изменилось». «Лежак — 200 рублей, аквапарк — 1500. На пляже много мусора, в воде плавают ветки, море не чищено. Кукуруза, одна штука — 80 рублей. Впечатление слабое», — сообщил Владимир Дудинский из Перми.

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Однако нашлись и те, кто остался доволен временем, проведенным на российском юге — к примеру, в Сочи и Адлере. «Провели шикарный отпуск в Адлере! Шикарный! И по цене, и по сервису! Даже не ожидали такого уровня от нашего Черноморского побережья! На пляжах многолюдно, но не больше, чем обычно», — прокомментировала Ирэн Пуцунтика.

Также положительные впечатления высказали путешественники, выбравшие для поездок такие направления, как Северная Осетия (Владикавказ), Сибирь (Красноярск) и Башкирия (озеро Банное).

28 июля сообщалось, что жители российских курортных городов пожаловались на «злых» туристов, приезжающих на море во время пандемии коронавируса. По их словам, этим летом в условиях закрытия границ на черноморском побережье отдыхает значительно больше туристов, чем обычно, что нередко «приносит людям неприятности».

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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