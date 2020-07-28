Жители курортов пожаловались на «злых» и «мерзких» туристов

В российских курортных городах пожаловались на «злых» туристов, приезжающих на море во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как рассказали журналистам жители Кубани, этим летом в условиях закрытия границ на черноморском побережье отдыхает значительно больше туристов, чем обычно, что нередко «приносит людям неприятности».

«Из-за того, что они не могут поехать в Турцию, все съехались сюда. Поэтому на улице у нас сейчас много пьяных, по ночам звучит громкая музыка в жилых районах (...). Увидел как-то, как подвыпившие молодые люди кричали сальности девушкам на набережной. Мерзость», — рассказал журналистам житель Геленджика.

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Другие опрошенные отметили, что в этом году туристы стали более «требовательными» и «шумными»: они ведут себя так, словно хотят «отдохнуть на полную катушку» после снятия режима самоизоляции.

«После карантина они все какие-то злые. Мы, сочинцы, всегда с распростертыми объятиями ко всем, а теперь очень напряженно», — рассказала владелица кафе в Сочи, отметив, что в этом году приезжие ведут себя грубо — «много выпивают, кричат и мешают другим».

«И если сделать кому-нибудь замечание о дистанции или маске, можно получить такой шквал мата, что уши в трубочку свернутся», — добавила она.

Супруг женщины, в свою очередь, раскритиковал туристов за хождение по курорту в купальниках. По его словам, люди «привыкли ходить так в Европе», но южному российскому народу «это не очень приятно». «Особенно когда какой-нибудь толстый старик в маленьких плавочках разгуливает», — отметил он.

Еще один житель Сочи по имени Петр Алексеев напомнил туристам, которые «буянят» на курортах и ведут себя так, словно их «никто не знает», о существовании камер видеонаблюдения, видео с которых зачастую появляются в интернете.

Ранее сообщалось, что сочинцы предложили штрафовать туристок, разгуливающих по городу в бикини. Горожане разместили в социальных сетях фотографии полуголых девушек на улицах и призвали привлекать их к ответственности за «нарушение этических норм».

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