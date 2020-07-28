Россиянка показала самый дешевый номер в самом дорогом санатории Крыма

Российская туристка показала самый дешевый номер в самом дорогом санатории Крыма. Фотографии курортного комплекса девушка разместила в своем блоге «Дневник Светланы» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила автор блога, самый роскошный санаторий полуострова находится в Ялте. На его территории располагается японский сад, парк развлечений для детей, спортивный комплекс и мини-футбольное поле. Также там есть несколько ресторанов, в том числе, итальянской и азиатской кухни, работающих по системе «шведский стол».

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Для лечения отдыхающих там функционируют несколько оздоровительных комплексов с врачами «практически всех специальностей», услугами спа, грязелечебницей, бальнеолечением, а также отдельной клиникой для VIP-клиентов.

Стоимость проживания в таком комплексе, отметила россиянка, начинается от 49,3 тысячи рублей в сутки. Такова стоимость самого бюджетного номера с «видом на горы и море», теплым полом, обслуживанием, встроенным в зеркало телевизором и «телефоном в туалете».

«Зашла я на официальный сайт данного санатория и попыталась забронировать номер. Что меня сразу удивило, так это то, что мест практически нет (...) до конца августа», — написала туристка. После этого она отметила, что отдыхала с семьей в Крыму на другой локации и потратила за месяц 135 тысяч рублей на проживание и питание.

«Здесь же за эти деньги в самом дешевом номере мы бы прожили три неполных дня. Разница огромная», — подытожила она, добавив, что «хотела бы провести недельку в санатории», но ее семье, как и многим другим, «такой отдых не по карману».

Ранее известный блогер Илья Варламов проверил цены на номера в отелях Крыма и пришел к выводу, что отдых на полуострове во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ. Стоимость крымских номеров в выходные с 10 по 12 июля, по его словам, оказалась такой, словно «на Руси решили жить, как в последний раз».

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