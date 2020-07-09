Отдых в Крыму оказался в разы дороже роскошных отелей в Европе

Отдых в Крыму во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ. Цены на номера в отелях полуострова привел известный блогер Илья Варламов.

Как отметил Варламов, стоимость крымских номеров в выходные с 10 по 12 июля оказалась такой, словно «на Руси решили жить, как в последний раз». «Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры?!» — возмутился путешественник.

Так, по его словам, номер «с обстановкой на любителя шика 90-х» в санатории в Ялте, находящемся в километре от моря, обойдется туристу в 12,6 тысячи рублей за трое суток, включая трехразовое питание в столовой. Варианты с более современным ремонтом стоят чуть дороже — от 15 тысяч рублей.

Материалы по теме «Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?

За номер в трехзвездочном отеле Ялты придется заплатить от 30 тысяч рублей, а за отдых в «самой роскошной» гостинице — от 61 тысячи рублей за сутки.

«Если у вас много денег, можно остановиться в нем. Отель действительно хороший, но стоит в десять раз дороже, чем аналогичные в Европе или ОАЭ», — написал Варламов.

Виллу в Крыму, по его информации, можно арендовать за 430 тысяч рублей за сутки.

«Если хотите подешевле, то в Феодосии можно найти хардкорный вариант в "гостевом доме" за 1600 рублей. К услугам отдыхающих — москитная сетка и туалетная бумага», — отметил блогер, приведя фотографию номера с двумя кроватями.

Для сравнения Варламов проверил цены на ближайшие выходные в отелях в Дубае и выяснил, что стоимость номеров там начинается от трех тысяч рублей — но до пляжа придется ехать на такси. Студия с кухней обойдется по цене от 3,3 тысячи рублей, номер в четырехзвездочном отеле — от шести, а в пятизвездочном — от семи тысяч рублей. А желающие снять номер в роскошном отеле потратят на него 20 тысяч рублей.

Также урбанист изучил стоимость проживания в отелях других стран мира: оказалось, что в итальянском Римини можно поселиться в номере за 4,6 тысячи рублей, а в черногорском Тивате — за 2,6 тысячи рублей.

«Подводя итог: в Крыму сейчас цены на проживание в среднем в два раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей точно не в пользу полуострова», — резюмировал Варламов.

Ранее сообщалось, что туристы, побывавшие в Крыму, назвали главные недостатки отдыха там. Ими оказались потребительское отношение местных жителей, желающих «сорвать с приезжих побольше денег», и «бешеные цены» на жилье и отдых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



