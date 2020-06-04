Опустевшая без туристов визитная карточка России испугала жителей страны

Опустевший без толп туристов во время пандемии Петергоф, который считается визитной карточкой России, показали на фотографиях. На снимки, размещенные на странице музея-заповедника во «ВКонтакте», обратил внимание «Петербугский дневник».

На них изображен Нижний парк в туманный дождливый день, безлюдные дорожки, фонтаны и большой Петергофский дворец. В комментариях под фотографиями многие подписчики страницы признались, что увиденное испугало их, и им стало «как-то не по себе».

«Так мрачно, аж страшно... Фонтаны высохли, небо затянуто серыми тучами и никого», «Красиво, но грустно», «Этот сезон точно войдет в историю», — написали петербуржцы.

Другие подписчики, наоборот, призвали их «не драматизировать», отметив, что Петергоф «по-прежнему прекрасен, несмотря на пасмурное небо». «Вот бы пройти по этой красоте сейчас, когда так тихо без туристов», «Погулять бы по пустому парку, где нет никого», — отметили они.

Нашлись и те, кто поинтересовался, нельзя ли приобрести льготные билеты во время пандемии коронавируса, «из серии купи сегодня за полцены и приходи, когда откроемся». Сотрудники Петергофа в ответ написали, что билетов в музей в продаже пока нет.

Ранее сообщалось, что известный блогер Илья Варламов раскритиковал состояние Петергофа, опубликовав в социальной сети фотографии разрушающихся зданий. В своем посте он призвал правильно расставлять приоритеты в сохранении объектов культурного наследия.

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