Российскую семью избили на пляже после отказа платить за отдых

Российскую семью избили на частном пляже после отказа заплатить за отдых. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел под Екатеринбургом. Утверждается, что семья, пришедшая на пляж, якобы забыла внести плату за вход. При этом известно, что, согласно правилам посещения объекта, туристы были обязаны оплачивать только установку палатки, мангала или проезд на территорию на автомобиле.

В результате между арендаторами пляжа и отдыхающими возник конфликт, перешедший в драку, во время которой екатеринбурженке Анне сломали нос, а ее отца «просто повалили на землю» и стали «запинывать ногами».

В свою очередь администратор пляжной территории в беседе с журналистами обвинила во всем саму женщину и ее родственников — по ее словам, те первыми начали «бросаться на нее и ее сына». При этом сын, работающий на пляже охранником, заявил, что хотел выпроводить нарушителей и те «сами полезли в драку». «Единственное, что смог сделать — оттолкнуть мужчину от себя ногами», — добавил он.

В обстоятельствах конфликта предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов — после случившегося пострадавшая направила заявление в полицию.

28 июля сообщалось, что российская туристка, отдыхавшая в Крыму, очнулась в крови с многочисленными травмами при странных обстоятельствах. Инцидент произошел в спа-отеле «Море», расположенном неподалеку от Алушты. По словам пострадавшей, вечером накануне случившегося она отдыхала в баре гостиницы с двумя детьми — им заказала лавандовый лимонад, а сама выпила коктейль «Лонг-Айленд», после чего они вместе отправились в номер и легли спать.

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