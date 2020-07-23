Гидроцикл порезал голову дайверу в Крыму

В Крыму водитель гидроцикла наехал на дайвера и порезал ему голову. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили «Вести Крым» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от Феодосии, в бухте Провато в поселке Орджоникидзе. Мужчина на гидроцикле не заметил туриста, занимавшегося дайвингом в 50 метрах от морского берега без опознавательных знаков, и случайно совершил наезд на него.

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Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь, перебинтовав ему голову, а затем доставили на носилках к машине скорой помощи. Раненого госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу.

Глава крымского управления МЧС Сергей Шахов отметил, что скоростные прогулки на катерах и гидроциклах очень популярны на полуострове — туристы получают «большую дозу адреналина и порцию брызг». «Но отпуск — это не только безмятежный отдых, но и время повышенной ответственности за собственное здоровье и даже жизнь», — подчеркнул он.

Сотрудники МЧС призвали отдыхающих соблюдать правила безопасности при управлении гидроциклом и напомнили о риске травм при беспечном поведении в море. Так, водители водного транспорта должны иметь право на управление им и быть в надежно застегнутом спасательном жилете. Катать на гидроциклах детей дошкольного возраста строго запрещено.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже людей. В результате двое детей получили травмы.