Гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже россиян и попал на видео

В Оренбурге гидроцикл влетел в толпу отдыхающих на пляже. Видео инцидента в понедельник, 22 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как водный мотоцикл на большой скорости подъезжает к берегу реки, и отдыхающие резко разбегаются в стороны.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что «по счастливой случайности» наезда на людей не было, однако пострадали двое детей. Они получили травмы, убегая от несущегося на них транспорта.

«У них легкие ушибы головы, возможно, от того, что они отпрыгивали, убегали и ударились где-то, но это не от гидроцикла. От него на такой скорости травмы были бы гораздо серьезнее», — отметили в ведомстве, добавив, что подросткам была оказана помощь на месте, после чего их отпустили домой.

По факту инцидента проводится проверка, задержан ли водитель гидроцикла, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США женщина-полицейский случайно переехала мужчину, отдыхавшего на пляже во Флориде. Она не заметила лежавшего на песке человека во время патрулирования территории.

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