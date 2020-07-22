Мощная волна смыла позировавшего на камнях вблизи океана подростка

Мощная волна смыла подростка, который позировал перед камерой вблизи океана в Северной Ирландии. Ролик и подробности инцидента публикует Daily Mail.

На видео 18-летний Конан Гриффин (Conan Griffin) идет по камням на известном побережье, которое носит название «Мостовая гигантов», в то время как его фотографируют друзья. Через несколько секунд подростка накрывает волна и сбивает его с ног, а затем несет к берегу.

Уточняется, что в результате инцидента Гриффин пострадал не сильно, а лишь получил несколько царапин и ссадин. Его приятели опубликовали ролик в социальных сетях, после чего он стал вирусным и набрал больше 180 тысяч просмотров.