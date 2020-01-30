Гигантская волна смыла позировавшую на берегу океана туристку и погубила ее

Мощная волна смыла в океан туристку, фотографировавшуюся на берегу, в результате чего она погибла. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя путешественница из Китая Сюй Синь Юэ (Xu Xin Yue) позировала в популярном для селфи месте Слеза Дьявола (Devil's Tear), расположенном на индонезийском острове Нуса Лембонган. По словам одного из полицейских, она упала в воду, после того как гигантская волна накрыла утес.

Ее муж запаниковал и попытался призвать на помощь прохожих, однако никто не решился нырнуть в океан из-за плохих погодных условий, и ему пришлось дожидаться спасателей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как туристы, оставшиеся на берегу, указывают на тело девушки в воде. Спасателям удалось достать Сюй Синь Юэ из воды, однако к тому времени она уже была мертва.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!