Мощная волна смыла фотографирующихся на берегу океана возлюбленных

jochen.o.frank / Instagram

В Доминиканской Республике гигантская мощная волна накрыла туристов на берегу и сбила их с ног во время фотосессии. Видео инцидента опубликовал очевидец Йохен Франк (Jochen Frank) в своем Instagram-аккаунте.

На записи видно, как пара путешественников наблюдает за бушующим океаном на берегу туристического комплекса Sosua Ocean Village. Как только девушка достает телефон, чтобы сфотографироваться на фоне большой волны, масса воды целиком накрывает их. Сразу после этого пара поднялась с земли и обнялась.

Видео стало вирусным, а пользователи сети пришли в восторг от ролика и посочувствовали паре. «Это видео просто шедевр! Но я надеюсь, что они в порядке», — написала одна подписчица. «Это действительно произошло? Что за место? Кажется, это самая большая волна, что я видел. Надеюсь, с ребятами все хорошо», — удивлялся другой мужчина.

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