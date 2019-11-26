Мощная волна смыла позировавшую на берегу океана туристку

dailymail.co.uk

В мексиканском Кабо-Сан-Лукасе туристку накрыло огромной волной, когда она позировала для фотографии на фоне Тихого океана. Видеозапись произошедшего опубликовало Daily Mail.

На кадрах ролика видно, что женщина подходит к красивой скале, поворачивается, чтобы позировать для фото, и ее тут же сбивает с ног мощная волна. За кадром слышны крики: «О боже!»

Как уточняет издание, инцидент произошел на пляже Диворс (Divorce Beach). Героиня видео — американка Николь Бутин (Nicole Boutin) из Бостона — отдыхала на курорте с подругой Мейси Никс (Macy Nix). Девушка утверждает, что в результате произошедшего не пострадала.

«Мне показалось, что она ударилась о камни, поэтому я закричала и бросилась к ней, но она тут же вышла из воды», — рассказала Никс, добавив, что Николь даже удалось сохранить солнцезащитные очки, которые были на ней во время фотосессии.

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