Гигантская волна протащила по пляжу туристов

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Гигантская волна сбила с ног и протащила по пляжу группу туристов на знаменитом своим черным песком пляже Рейнисфьяра, Исландия. Видео инцидента, снятое дежурным патрульным офицером, публикует Daily Mail.

Полицейский Сигурур Сигурбьорнссон (Sigurour Sigurbjornsson) стоял на скале и снимал разгуливавших по берегу туристов, когда пляж накрыла волна.

На кадрах запечатлено, как люди кричат, забираются на скалы в попытке убежать от волны и стараются удержаться на ногах. Схлынувший поток воды унес за собой нескольких человек. Офицер при этом несколько раз повторяет: «Идиоты!»

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В результате один из туристов получил травму плеча и был доставлен в ближайший госпиталь.

В сентябре 49-летнего иностранца смыло волной в море с нижнего яруса прогулочного пирса в городе Зеленоградске Калининградской области. Он приехал в Россию с туристической группой из Латвии.

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