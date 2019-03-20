Гигантская волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии

Туристку смыло огромной волной во время того, как она позировала для фото на Бали. Кадры инцидента опубликовало издание Daily Mail.
На видео девушка позирует на камне в нежно-розовом платье, расправив руки в разные стороны. Внезапно сзади поднимается гигантская волна и накрывает ее вместе со снимавшим ролик человеком.
На следующих кадрах видны последствия случившегося: эта же девушка сидит на деревянном стуле в мокрой одежде, пока мужчина промывает ей раны водой.
Когда видео попало в социальные сети, оно моментально стало вирусным и вызвало негодование пользователей. «Страшно, что люди не понимают, насколько могущественным может быть океан», — писали одни. «Все могло кончиться намного хуже, ей повезло», — комментировали другие.
В сентябре 2018 года турист сорвался со скалы, фотографируясь в национальном парке Йосемити в Калифорнии, США. По словам его матери, он поскользнулся на краю 250-метрового водопада Невада.