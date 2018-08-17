Турист попытался сделать селфи и обрушил мост

Мост в районе водохранилища Дунцзянху китайской провинции Хунань обрушился из-за попытки туриста сделать селфи. Об этом пишет South China Morning Post.

Виновник случившегося хотел сфотографироваться и заблокировал проход по мосту. Конструкция не выдержала веса людей и рухнула, десять человек оказались в воде. Отмечается, что четверо туристов получили легкие травмы.

По словам представителей местных властей, обрушение произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке — он тоньше, чем другие части моста.

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Попытка сделать селфи в экстремальных условиях часто приводит к несчастным случаям. 10 августа 22-летнего жителя Архангельска госпитализировали с рваными ранами головы и рук от лап медведя. Молодой человек хотел сфотографироваться со зверем, которого он встретил на одной из улиц города.

В конце июля 16-летняя девочка из американского города Конро (штат Техас) умерла, делая селфи с оружием.

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