Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов

В США мощная волна смыла нескольких туристов, которые прогуливались по берегу океана. Произошедшее попало на видео, на запись обратило внимание The Press Democrat.

На ролике видно, как поток морской воды сбивает с ног трех человек, наблюдающих за волнами с берега, и накрывает их с головой. За кадром слышны их крики. Волны впоследствии затапливают парковку, заставленную автомобилями.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 11 января, на пляже Мунстоун (Moonstone) на западном побережье штата Калифорния. Видеозаписью произошедшего в Facebook поделился один из очевидцев. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

5 декабря прошлого года в Доминиканской Республике гигантская волна накрыла туристов на берегу и сбила их с ног во время фотосессии. Как только девушка достала телефон, чтобы сфотографироваться на фоне большой волны, масса воды целиком накрыла их. Сразу после этого пара поднялась с земли и обнялась.

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