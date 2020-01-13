Огромная волна унесла в море четырех праздновавших День ребенка детей

Огромная волна смыла четырех детей в море, пока их родители организовывали пикник на пляже Наратхат-Бич в тайской провинции Наратхиват. Об этом сообщает портал Asia One.

В субботу, 11 января, родители с четырьмя детьми устроили пикник в честь Дня ребенка. Гигантская волна накрыла детей и унесла их в море, когда те резвились на пляже.

Несколько человек услышали крики и бросились на помощь. В результате двух девочек и мальчика удалось спасти. Все трое были госпитализированы. Еще один ребенок до сих пор не найден.

Морская полиция и флот направили дайверов на поиски пропавшего ребенка, но высокие волны препятствуют поисковым работам. Власти заявили, что продолжат поиски.

В декабре 2019-го сообщалось, что в Индонезии цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших на сцене. Момент удара стихии попал на видео, на кадрах которого видно, как фронтмен группы кричит в микрофон We are Seventeen («Мы Seventeen»), и в следующий миг заднюю стену смывает волной.

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