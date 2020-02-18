Скользящую по краю километрового обрыва туристку сняли на видео

dailymail.co.uk

Неизвестная туристка попозировала на краю крутого обрыва скалы, расположенной в окрестностях бразильского города Рио-де-Жанейро. Произошедшее сняли на видео, на опубликованную в соцсетях запись обратило внимание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю, поднимая вверх руки для снимка. Внизу виден город и побережье океана.

Как отмечает издание, запись была сделана на скале Педра-да-Гавеа, высота которой достигает почти километра (около 900 метров). Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «Фотография не стоит того. И вообще этот снимок заставляет меня думать, что автор — тщеславный идиот», — высказался один. «Кто-то еще надеялся, что она случайно соскользнет? Это было бы занятно», — заметил другой. «Даже если такие люди не гибнут и получают этот "крутой снимок", я все равно считаю, что они чересчур рискуют своей жизнью — и, возможно, жизнями других людей внизу, — чтобы получить его», — заключил третий.

30 января сообщалось, что мощная волна смыла в океан туристку, фотографировавшуюся на берегу, в результате чего она погибла. По словам одного из полицейских, она упала в воду, после того как гигантская волна накрыла утес.

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