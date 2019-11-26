Делавший селфи турист ушел под воду в затопленной Венеции и попал на видео

@_SJPeace_ / Twitter

В Венеции турист едва не утонул во время рекордного потопа. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

На кадрах видно, как мужчина в шапке Санта-Клауса шагает по затопленной улице, затем, вероятно, идет в сторону канала и спустя несколько секунд, дойдя до края пешеходной зоны, с головой уходит под воду.

Пользователи сети оценили пост в комментариях. «Находясь в Венеции, будьте как аквалангист», — сказал один. «Даже рискуя утонуть, он все равно пытается спасти свой гаджет», — заметил другой. «Мне интересно, он, что, думал, что мост там просто в качестве декораций?» — высказался третий. «Надеюсь, он сфотографировал то, что хотел», — отметил четвертый.

В середине ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Было затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро. Ряд российских топ-менеджеров приняли решение пожертвовать средства на восстановление города — им удалось собрать в общей сложности миллион евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!